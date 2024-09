Settore giovanile: il programma del weekend

Anche quello in arrivo sarà un fine settimana di tante partite all'orizzonte per il nostro Settore Giovanile, con una lunga lista di appuntamenti che andranno dal venerdì al martedì. Ad aprire e chiudere il programma gli impegni della Primavera maschile - in campionato contro il Cesena, in Youth League sul campo del Bayer Leverkusen - mentre in mezzo saranno diverse le rappresentative rossonere impegnate. Ben sette, tra sabato e lunedì, per altrettanti appuntamenti importanti. Eccoli nel dettaglio:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 6ª giornata, Milan-Cesena, ore 16.30 - PUMA House of Football

SABATO 28 SETTEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Victoria MMVII, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: 2ª giornata, Agrisport-Milan, ore 15.00 - ...

UNDER 17: 5ª giornata, Milan-Atalanta, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 29 SETTEMBRE

UNDER 15: 3ª giornata, Milan-Südtirol, ore 13.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Como-Milan, ore 15.00 - Sport Village, Cislago (Varese)

UNDER 16: 3ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.45 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

UNDER 18: 4ª giornata, Cagliari-Milan, ore 14.30 - CRAI Sport Center, Assemini (Cagliari)

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

PRIMAVERA: Youth League (2ª giornata), Bayer Leverkusen-Milan, ore 14.00 - Ulrich-Haberland-Stadion (Leverkusen) - LIVE su Milan TV e AC Milan Official App