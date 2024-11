Settore giovanile: il programma del weekend

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per le squadre del settore giovanile rossonero. Apre il programma la Primavera maschile, che in casa contro il Cagliari cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato. Il sabato sarà contraddistinto anche dagli impegni delle giovanili più piccole e delle due Under 15, con la maschile che torna in campo dopo il successo nel Derby lo scorso fine settimana. Domenica, invece, sarà una giornata piena di appuntamenti casalinghi (solo l'Under 13 giocherà in trasferta): spicca il ritorno in campo della Primavera femminile, ma anche il doppio impegno di Under 18 e Under 17 maschili.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 9 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 10ª giornata, Milan-Cagliari, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Vigor Milano-Milan, ore 11.00 - CS Comunale Vigorello, Paderno Dugnano

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Ausonia Academy-Milan, ore 14.45 - Via Bonfadini 18, Milano

UNDER 15: 8ª giornata, Milan-Como, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 12: campionato, Milan-MFA, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 11: campionato, Vigor Milano-Milan, ore 15.45 - CS Vigorello, Paderno Dugnano

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Locate, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 7ª giornata, Renate-Milan, ore 17.00 - CS Pietro Rossini, Briosco (MB)

DOMENICA 10 NOVEMBRE

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Baggese, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Cologno, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Vige Milano, ore 10.30 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Napoli, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 8ª giornata, Milan-Como, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 10ª giornata, Milan-Parma, ore 13.15 - PUMA House of Football

UNDER 13: 7ª giornata, Mantova-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Porto Mantovano

UNDER 17: 9ª giornata, Milan-Brescia, ore 15.30 - PUMA House of Football