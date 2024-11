Settore giovanile: il programma del weekend

Il fine settimana a cavallo tra novembre e dicembre porta con se un ricco programma di partite per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Sei le partite previste sabato 30, dove spicca l'appuntamento casalingo dell'Under 17 femminile, mentre domenica 1 il clou sarà rappresentato dal doppio incrocio di Under 16 e Under 15 contro l'Atalanta al PUMA House of Football. Trasferta col Sassuolo per l'Under 18 mentre sarà lunedì 2 l'impegno della Primavera maschile: i ragazzi di Guidi ospiteranno la Roma in una sfida d'alta classifica.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 30 NOVEMBRE

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Cinisello-Milan, ore 14.30 - CS G. Scirea, via Cilea 50, Cinisello Balsamo (MI)

UNDER 9: campionato, Cimiano-Milan, ore 14.30 - Campo Casadei, via don Calabria 16, Milano

UNDER 12: campionato, Milan-Aldini, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Milan-Cimiano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Vige Milano, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Zibido San Giacomo-Milan, ore 16.00 - via Lenin 3 (angolo Risorgimento), Zibido San Giacomo (MI)

DOMENICA 1 DICEMBRE

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Milan-Calcio Bonola, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 10ª giornata, Milan-Atalanta, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 10ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 13ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 13.30 - MAPEI Football Center, via Giorgio Squinzi 1, Sassuolo (MO)

UNDER 16: 10ª giornata, Milan-Atalanta, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Sangiuliano-Milan, ore 15.00 - via Toscana 1, San Giuliano Milanese (MI)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Circolo Giov. Bresso-Milan, ore 18.30 - Oratorio San Giuseppe, via Galliano 6, Bresso (MI)

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

PRIMAVERA: 12ª giornata, Milan-Roma, ore 18.45 - PUMA House of Football