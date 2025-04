Settore giovanile, il programma del weekend: Primavera in campo lunedì

vedi letture

Fine settimana ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero. Dopo la finale di Coppa Italia Primavera, la Primavera maschile andrà in scena nel Monday Night contro il Monza, mentre per quella femminile c'è l'atteso Derby con l'Inter. Sfide importanti anche per l'U16 e l'U15, in trasferta col Brescia. Derby cittadino anche per l'U13, trasferta veneta per l'U15 femminile. Ecco il dettaglio di tutte le partite di questo weekend rossonero.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 12 APRILE

UNDER 13: recupero campionato, Milan-Inter, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 11: campionato, Vigor Milano-Milan, ore 15.30 - CS Comunale Vigorello (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 9ª giornata (fase interregionale), Milan-Parma, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Forza e Coraggio-Milan, ore 17.00 - CS Forza e Coraggio (Milano)

DOMENICA 13 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 21ª giornata, Milan-Inter, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 25ª giornata, Brescia-Milan, ore 11.00 - Campo Comunale (Cazzago San Martino, Brescia)

UNDER 15 FEMMINILE: 9ª giornata (fase interregionale), Padova-Milan, ore 11.30 - Campo Comunale (Santa Giustina in Colle, Padova)

UNDER 14: 22ª giornata, Milan-Torino, ore 14.30 - PUMA House of Football

UNDER 18: 29ª giornata, Sampdoria-Milan, ore 15.00 - 3 Campanili (Bogliasco, Genova)

UNDER 17: 25ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 25ª giornata, Brescia-Milan, ore 15.00 - Campo Maggiore (Rovato, Brescia)

LUNEDÌ 14 APRILE

PRIMAVERA: 33ª giornata, Milan-Monza, ore 18.00 - PUMA House of Football