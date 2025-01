Settore giovanile, il programma del weekend rossonero

Inizia il 2025 di molte squadre rossonere. Nel weekend che ci attende scenderanno in campo le formazioni maschili Under 18 (lunedì a Cesena), Under 17 (a Cagliari) Under 16 e Under 15, entrambe a Venezia, oltre alle due Primavera, maschile e femminile. Sei partite in programma, tra sabato e lunedì, solo la Primavera Femminile sarà impegnata al PUMA House of Football.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 11 GENNAIO

PRIMAVERA: 19ª giornata, Atalanta-Milan, ore 13.00 - CS Comunale di Alzano Lombardo (BG)

UNDER 17: 1ª giornata di ritorno, Cagliari-Milan, ore 14.30 - CRAI Sports Center, Assemini (CA)

DOMENICA 12 GENNAIO

UNDER 15: 1ª giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 11.00 - CS Taliercio (Venezia)

UNDER 16: 1ª giornata di ritorno, Venezia-Milan, ore 13.00 - CS Taliercio (Venezia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 12ª giornata, Milan-Sassuolo, ore 14.30 - PUMA House of Football (Milano)

LUNEDÌ 13 GENNAIO

UNDER 18: 17ª giornata, Cesena-Milan, ore 11.30 - CS Rognoni, Cesena