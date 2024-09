Settore giovanile, il programma delle gare del weekend

Un lungo fine settimana di partite all'orizzonte per il nostro Settore Giovanile, da sabato a martedì. Ritorna in campo la Primavera femminile, impegnata sabato contro la Fiorentina e poi martedì nel recupero della 1ª giornata. Crash-test per la Primavera maschile, attesa al Derby dopo lo 0-0 in Youth League contro il Liverpool. Le Under 15 e Under 16 maschili saranno impegnate in trasferta contro il Cittadella, l'Under 17 maschile invece sarà in campo a Udine. Debutto stagionale casalingo per l'U14 femminile, mentre l'U18 maschile giocherà lunedì mattina al PUMA House of Football contro la Roma.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SABATO 21 SETTEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di campionato, Milan-Fiorentina, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Sangiuliano, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 22 SETTEMBRE

PRIMAVERA MASCHILE: 5ª giornata di campionato, Inter-Milan, ore 11.00 - KONAMI Youth Development Center

UNDER 15 MASCHILE: 2ª giornata di campionato, Cittadella-Milan, ore 12.00 - PUMA House of Football

UNDER 16 MASCHILE: 2ª giornata di campionato, Cittadella-Milan, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 MASCHILE: 4ª giornata di campionato, Udinese-Milan, ore 11.00 - Cormons (GO)

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE

UNDER 18 MASCHILE: 3ª giornata di campionato, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: recupero 1ª giornata di campionato, Sassuolo-Milan, ore 15.00 - Campo Comunale di Casalgrande (Casalgrande)