Settore giovanile, il resoconto dei risultati del weekend

Va in archivio un altro weekend importante per il nostro Settore Giovanile. Un fine settimana inaugurato venerdì dal pareggio in rimonta della Primavera di Guidi contro il Cesena, e chiuso nel pomeriggio di lunedì dall'U18 a Cagliari. Nel mezzo le vittorie dell'U17 maschile sabato contro l'Atalanta, ma anche le due domenicali di U16 e U15 contro il Südtirol. Secondo successo consecutivo per la Primavera Femminile: dopo la Fiorentina, superato anche il Como. Ecco il dettaglio di tutti i risultati del fine settimana, in attesa della Primavera maschile che domani - martedì 1 ottobre - torna in campo in Youth League.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Milan-Cesena 1-1 (25'st rig. Perrucci)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata, Como-Milan 0-2 (7' e 20' Saliba)

UNDER 18 MASCHILE: 4ª giornata, Cagliari-Milan 1-0

UNDER 17 MASCHILE: 5ª giornata, Milan-Atalanta 4-2 (47' Plazzotta; 12'st Pisati, 14'st La Mantia, 42'st Lontani)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Victoria MMVII 8-0 (16' e 10'st Tomaselli, 25', 29' e 4'st Dancelli, 32' e 9'st Di Falco, 20'st Artioli)

UNDER 16 MASCHILE: 3ª giornata, Milan-Südtirol 4-2 (43' Zangrillo, 14'st Avogadro, 27'st Grilli, 35'st Martini)

UNDER 15 MASCHILE: 3ª giornata, Milan-Südtirol 5-0 (5' Troiano, 12' Borsa, 20' Piazza, 11'st Marasco, 17'st Jadid)

UNDER 14 MASCHILE: Milan-Como 4-0 (Ba, La Vecchia, Zaidane, Cremonesi)

UNDER 14 FEMMINILE: 2ª giornata, Agrisport-Milan 4-2 (Di Bernardo, Parrella)

UNDER 13 MASCHILE: Milan-Alcione 3-1 (Tarabugi, Miglioranza, Kostyuk)