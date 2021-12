Settore Giovanile in campo anche a Sant'Ambrogio e Immacolata: il programma

L'attività del Settore Giovanile rossonero non si ferma e prosegue anche in un infrasettimanale festivo, tra Sant'Ambrogio e l'Immacolata: ben 7 le partite in programma tra martedì e mercoledì, con diversi impegni interessanti. Ultimo appuntamento europeo per la Primavera, che in Youth League riceve il Liverpool in una giornata dove saranno in campo U12 e U11. I classe 2010 giocheranno anche mercoledì, insieme all'U16 di Abate, all'U10 e all'U15 femminile.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE:

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

PRIMAVERA: 6° giornata (Youth League), Milan-Liverpool, ore 14.30 - CS Vismara

UNDER 12: 8° giornata, Alcione-Milan, ore 18.00 - Comunale Kennedy Alcione (Milano)

UNDER 11: 8° giornata, Alcione-Milan, ore 19.15 - Comunale Kennedy Alcione (Milano)

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE



UNDER 16: 8° giornata, Milan-Brescia, 15.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 11° giornata, Cagliari-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Cerro al Lambro

UNDER 10: anticipo 9° giornata, Milan-Real Milano, ore 16.15 - CS Vismara

UNDER 12: anticipo 9° giornata, Milan-Enotria, ore 16.15 - CS Vismara