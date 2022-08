Settore giovanile Milan, gli staff tecnici della stagione 2022-2023

Fonte: acmilan.com

Settimana di ripresa delle attività per il Settore Giovanile rossonero presso il PUMA House of Football – Centro Sportivo P. Vismara. Mentre la Primavera maschile, allenata da Ignazio Abate, è già prossima a disputare la prima partita di campionato in programma il 20 agosto alle 11.00 contro il Frosinone, le formazioni Under rossonere stanno per dare il via alla nuova stagione.

Gli U17 e gli U18 sono già partiti per i loro ritiri in Trentino, a Borgo D'Anaunia e a Ronzone; dopo Ferragosto toccherà agli U16 e U15, che in questa stagione porteranno sul petto il tricolore conquistato dai compagni dell'annata precedente, partire per Pergine Valsugana e Bedollo dove si alleneranno fino al 26 e 28 agosto.

Già al lavoro anche la Primavera Femminile reduce dalla prima esperienza di categoria terminata con l'accesso alle Final Four, mentre le Campionesse d'Italia U17 torneranno ad allenarsi il 21 agosto.

STAFF TECNICI

U18 MASCHILE

Raduno lunedì 8 agosto, ritiro a Ronzone (TN) dall'11 al 21 agosto

Christian Terni (allenatore)

Nicola Matteucci (vice allenatore)

Davide Pinato (preparatore dei portieri)

Maurizio Buriani (area atletica)

CAMPIONATO NAZIONALE U17 MASCHILE

Raduno lunedì 8 agosto, ritiro a Borgo D'Anaunia (TN) dall'11 al 21 agosto

Christian Lantignotti (allenatore)

Giovanni Renna (vice allenatore)

Luca Castellazzi (preparatore dei portieri)

Andrea Caronti (area atletica)

CAMPIONATO NAZIONALE U16 MASCHILE

Raduno martedì 16 agosto, ritiro a Pergine Valsugana (TN) dal 18 al 28 agosto

Simone Baldo (allenatore)

Francesco Quaranta (vice allenatore)

Simone Invernizzi (collaboratore tecnico)

Gabriele Tesoro (area atletica)

CAMPIONATO NAZIONALE U15 MASCHILE

Raduno martedì 16 agosto, ritiro a Bedollo (TN) dal 18 al 26 agosto

Roberto Bertuzzo (allenatore)

Riccardo Galbiati (vice allenatore)

Stefano Del Corno (preparatore dei portieri)

Mattia Pirrello (area atletica)

GIOVANISSIMI REGIONALI U14 MASCHILE

Raduno mercoledì 17 agosto

Marco Merlo (allenatore)

Lorenzo Cresta (vice allenatore)

Alessandro Guzzetti (collaboratore tecnico)

Erminio Licini (area atletica)

ESORDIENTI U13 PRO MASCHILE

Raduno martedì 23 agosto

Lorenzo Mondini (allenatore)

Giuseppe Vuono (vice allenatore)

Mirko Pigozzi (preparatore dei portieri)

Antonio Sechi (area atletica)

ESORDIENTI U12 MASCHILE

Raduno mercoledì 24 agosto

Costantino Borneo (allenatore)

Gianluca Manes (vice allenatore)

Mirko Pigozzi (preparatore dei portieri)

Antonio Sechi (area atletica)

ESORDIENTI U11 MASCHILE

Raduno giovedì 25 agosto

Mattia Proserpio (allenatore)

Luca Tettamanti (vice allenatore)

Paolo Cassiere (preparatore dei portieri)

PULCINI U10 MASCHILE

Raduno venerdì 26 agosto

Francesco De Francesco (allenatore)

Andrea Carbonara (vice allenatore)

Paolo Cassiere (preparatore dei portieri)

PULCINI U9 MASCHILE

Raduno sabato 27 agosto

Alessandro Artusa (allenatore)

Riccardo Pozzi (vice allenatore)

Alessandro Vanini (preparatore dei portieri)

Giorgio Spadola (area atletica)

PRIMI CALCI - U8 MASCHILE

Raduno domenica 28 agosto

Tommaso Venza (allenatore)

Elisa Pizzo (vice allenatrice)

Alessandro Vanini (preparatore dei portieri)

Giorgio Spadola (area atletica)

PRIMAVERA FEMMINILE

Attività già ripresa

Davide Corti (allenatore)

Mattia Salvador (area atletica)

Andrea Sirtori (collaboratore tecnico)

U17 FEMMINILE

Raduno domenica 21 agosto

Fabio Treccani (allenatore)

Francesco Santoro (area atletica)

Alberto Tagliabue (collaboratore tecnico)

U15 FEMMINILE

Raduno domenica 21 agosto

Ilenia Prati (allenatrice)

Sergiu Cristian Melinte (area atletica)

Mario Vella (preparatore dei portieri)

U13 FEMMINILE

Raduno lunedì 29 agosto

Andrea Zatelli (allenatore)

Chiara Dinatale (vice allenatrice)

Mario Vella (preparatore dei portieri)

U11 FEMMINILE

Raduno mercoledì 31 agosto

Fabio Carmelo Trapasso (allenatore)

Martina Mapelli (vice allenatrice)

Gabriele Maria Massari (collaboratore tecnico)

U10 FEMMINILE

Raduno venerdì 2 settembre

Gaia Missaglia (allenatrice)

Simone Sacchi (vice allenatore)

Gabriele Maria Massari (collaboratore tecnico)