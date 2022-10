Settore giovanile rossonero, i match di oggi: alle 11 la Primavera, derby per l'U14

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma odierno del settore giovanile del Milan:

PRIMAVERA: 9ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Rozzano, ore 14.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Franco Scarioni, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Doverese, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 14: 4ª giornata, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 4ª giornata, Monza-Milan, ore 16.00 - CS Monzello, Via Ragazzi del '99 14, Monza

UNDER 9: 3ª giornata, Cimiano-Milan, ore 16.45 - CS Casadei, Via Don Calabria 16, Milano