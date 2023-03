Settore giovanile rossonero, i match di oggi: derby per la Primavera Femminile

UNDER 17: 9ª giornata di ritorno, Südtirol-Milan, ore 11.30 - Maso Ronco, Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 14.00 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 - Stadio Sandro Pertini, Sesto San Giovanni

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata (fase interregionale), Cittadella-Milan, ore 14.30 - TBC

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Milan-Venezia, ore 15.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 10ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.30 - CS Bortolotti, Ciserano (Bergamo)