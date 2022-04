Settore giovanile rossonero, i match di oggi: l'U17 di Abate sfida il Cittadella

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riportano di seguito i match di oggi del settore giovanile rossonero comunicate da acmilan.com:

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella, ore 14.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 16.00 - Viale Faenza 7, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª turno fase interregionale, Carrarese-Milan, ore 16.30 - Comunale di S. Donato in Poggio (FI)

UNDER 12: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 16.30 - Centro Schuster, Milano

UNDER 14: 1° turno fase interregionale, Milan-Atalanta, ore 16.30 - CS Vismara (Milano)