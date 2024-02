Settore giovanile rossonero, i match di oggi: tanti giovanissimi in campo

vedi letture

Sarà nuovamente la Primavera di Ignazio Abate ad aprire il weekend del nostro Settore Giovanile. Quello alle porte è un fine settimana ricco di partite importanti, dato che solo U18 e U17 riposano tra le squadre rossonere partecipanti a campionati nazionali. Si parte sabato 17 con il ritorno in campo dell'Under 17 femminile, oltre ad alcune delle squadre più piccole d'età. Piatto ricco quello di domenica 18: dal doppio impegno di Under 16 e Under 15 contro la Feralpisalò, per riscattarsi dopo i risultati dell'ultimo turno, a una Primavera femminile che dopo i primi impegni nella Viareggio Cup sarà di scena anche in campionato sul campo dell'Arezzo.

Sarà nuovamente la Primavera di Ignazio Abate ad aprire il weekend del nostro Settore Giovanile. Quello alle porte è un fine settimana ricco di partite importanti, dato che solo U18 e U17 riposano tra le squadre rossonere partecipanti a campionati nazionali. Si parte sabato 17 con il ritorno in campo dell'Under 17 femminile, oltre ad alcune delle squadre più piccole d'età. Piatto ricco quello di domenica 18: dal doppio impegno di Under 16 e Under 15 contro la Feralpisalò, per riscattarsi dopo i risultati dell'ultimo turno, a una Primavera femminile che dopo i primi impegni nella Viareggio Cup sarà di scena anche in campionato sul campo dell'Arezzo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 17 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 5ª giornata di ritorno, Genoa-Milan, ore 11.00 - Stadio Ferruccio Chittolina, Vado Ligure

* La gara sarà visibile (al di fuori dell'Italia) su YouTube tramite abbonamento: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 10: 3ª giornata, Centro Schuster-Milan, ore 14.30 - Centro Schuster, Milano

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 15.00 - CS Pietro Rossini, Briosco

UNDER 12: 3ª giornata, Milan-Sangiuliano City, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Real Trezzano, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Freccia Azzurra, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Five to Seven, ore 16.00 - PUMA House of Football