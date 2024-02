Settore giovanile rossonero, i risultati del weekend: pari per la Primavera

I riflettori erano puntati sul Derby Primavera, terminato 1-1 - esattamente come all'andata - tra le mura del PUMA House of Football. Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero ha regalato però tante altre emozioni, a partire dall'Under 17 che ha superato 3-1 il Monza: i ragazzi di Mister Renna, arrivati a toccare quota 50 punti, sono sempre più soli al comando della classifica. Successo e sconfitta per l'Under 16, corsara di misura, e l'Under 15 sul campo dell'Udinese, hurrà casalingo per l'Under 18 che ha chiuso il weekend battendo la Sampdoria.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 6ª giornata di ritorno, Milan-Inter 1-1 (35' Camarda)

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-Sampdoria 1-0 (25'st Martinazzi)

UNDER 17: 6ª giornata di ritorno, Milan-Monza 3-1 (2' Lontani, 32' Ossola, 45' Liberali)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Milan-Iris 2-2 (Abbatangelo, Stendardi)

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 0-1 (30' Lupo)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 2-0

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 6-1 (2x Borsa, 2x Kateete, Ferrario, De Nicola)

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Pro Sesto-Milan 1-11 (5x Cannizzaro, 2x Cremonesi, Ba, Cazzaniga, La Vecchia, Zaidane)

UNDER 13 FEMMINILE: 4ª giornata, Macallesi-Milan 2-4 (3x Carco, Ferrari)

UNDER 12: 4ª giornata, Bresso-Milan 4-7 (3x Kostyuk, Casciaro, Fresolone, Lam, Somma)

UNDER 11: 4ª giornata, Accademia Inter-Milan 1-3 (Geccherle, Pinton, Sorrentino)

UNDER 11 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Calvairate 5-0 (2x Schense, 2x Molinini, Marrone)

UNDER 10: 4ª giornata, Milan-MFA 6-1 (3x Guerci, Campus, Boriani, De Chiara)

UNDER 10 FEMMINILE: 4ª giornata, Sangiuliano City-Milan 6-1 (Carofiglio)

UNDER 9: 4ª giornata, Aldini-Milan 3-1 (Vera Garcia)