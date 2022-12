Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

MilanNews.it

Si avvicina l'ultimo weekend di partite per il Settore Giovanile rossonero in questo 2022. U17 Femminile e U15 Femminile scendono in campo sabato al PUMA House of Football per chiudere l'anno in bellezza. Domenica, invece, doppia trasferta per U18 e U17, impegnate rispettivamente a Cagliari e a Cremona.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 17 DICEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Minerva, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Real Meda, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 18 DICEMBRE

UNDER 18: 12ª giornata, Cagliari-Milan, ore 15.00 - Comunale di Uta, Uta (CA)

UNDER 17: 14ª giornata, Cremonese-Milan, ore 15.00 - C.S. Giovanni Arvedi, Cremona