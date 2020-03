Con un tweet sul proprio profilo, il Milan ricorda il primo gol in Champions League di Gattuso. L'ex numero 8 rossonero segnò a margine della vittoria per 4-1 contro la Sparta Praga datata 10 marzo 2004.

#OnThisDay ️

The best way to celebrate your first #UCL goal? By swinging your passion! #SempreMilan pic.twitter.com/hl3uEvY8Sf