MN - Dusi: "Boniface può giocare in coppia. Con Leao e Pulisic andrebbe a nozze"
Conosciamo meglio Victor Boniface, destinato a vestire la maglia del Milan. Ne abbiamo parlato con un esperto di Bundesliga come Giorgio Dusi, collega di Tuttosport. Ecco le sue parole a MilanNews.it
Giocatore da punta unica o in grado di giocare in tandem?
"È anche in grado di giocare in coppia. Del resto con la Nigeria c'era questo progetto di farlo giocare con Osimhen. Nel Milan con Pulisic o Leao andrebbe a nozze. Magari non ce lo vedo 90 minuti con Gimenez, ma gli ultimi 20 sì".
Come lo vedi nel calcio di Allegri?
"Diciamo che il gioco di Xabi Alonso è molto diverso, ma per le caratteristiche che ha, di attaccare la profondità e sfidare gli avversari nell'uno contro uno penso che possa essere molto più utile di altri nomi accostati al Milan, come Vlahovic ad esempio. Diciamo che se devo fare un paragone è più simile a Hojlund".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan