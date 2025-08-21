Costacurta: "Modric, Ricci e Jashari sono tre che sanno fare tutto e bene"
Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Alessandro "Billy" Costacurta ha detto la sua sul nuovo corso rossonero targato Max Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e parlando anche di scudetto.
In mezzo sono stati fatti altri acquisti di livello: il suo giudizio?
"Bravi tutti. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e per le capacità di inserimento che aveva fatto vedere più in passato che nell’utima stagione. Così come ha grandi qualità Jashari. E mi piace il fatto che con giocatori così sia superfluo anche parlare di moduli, nel calcio moderno ha meno senso “definire” i giocatori. Modric, Ricci e Jashari sono tre centrocampisti che sanno fare tutto e bene. Possono impostare o inserirsi, mettere delle gran palle per i compagni o portarsi loro in avanti sfruttando le doti tecniche al tiro. Possono cambiarsi le posizioni e dare meno riferimenti: una scelta ponderata anche questa. Mi aspetto solo che con tanta qualità Allegri abbia voglia di dare un gioco alla squadra, cosa che non sempre Max è riuscito a fare. Ma il solito calcio di oggi va in quella direzione e anche il Milan dovrà seguirla".
