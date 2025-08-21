Costacurta: "Modric, Ricci e Jashari sono tre che sanno fare tutto e bene"

Costacurta: "Modric, Ricci e Jashari sono tre che sanno fare tutto e bene"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10News
di Lorenzo De Angelis

Intervistato questa mattina dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Alessandro "Billy" Costacurta ha detto la sua sul nuovo corso rossonero targato Max Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e parlando anche di scudetto. 

In mezzo sono stati fatti altri acquisti di livello: il suo giudizio?
"Bravi tutti. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e per le capacità di inserimento che aveva fatto vedere più in passato che nell’utima stagione. Così come ha grandi qualità Jashari. E mi piace il fatto che con giocatori così sia superfluo anche parlare di moduli, nel calcio moderno ha meno senso “definire” i giocatori. Modric, Ricci e Jashari sono tre centrocampisti che sanno fare tutto e bene. Possono impostare o inserirsi, mettere delle gran palle per i compagni o portarsi loro in avanti sfruttando le doti tecniche al tiro. Possono cambiarsi le posizioni e dare meno riferimenti: una scelta ponderata anche questa. Mi aspetto solo che con tanta qualità Allegri abbia voglia di dare un gioco alla squadra, cosa che non sempre Max è riuscito a fare. Ma il solito calcio di oggi va in quella direzione e anche il Milan dovrà seguirla". 