F. Galli consiglia: "Vediamo se Tare vorrà saltare su qualche occasione di fine mercato, magari un capo-difesa esperto"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso sulle manovre del Milan in difesa: "La debacle difensiva, unita all’uscita di Malick Thiaw (con plusvalenza da record) ha portato all’acquisto del giovane (2002) centrale belga Koni De Winter. L’ex Genoa è certamente un buon giocatore con esperienza nel nostro campionato, ma anch’egli avvezzo a qualche distrazione di troppo sul campo. Il pacchetto difensivo così strutturato è sufficiente per quantità e qualità? Se Allegri ha intenzione di giocare con una difesa a tre, quattro centrali sono sufficienti? È vero che Bartesaghi (2005) ha un fisico più da centrale che da terzino (1,93 per 86 chili) e all’occorrenza potrebbe essere impiegato da braccetto sinistro, però un po’ di esperienza sembra mancare in ogni caso. Intanto, a questo proposito, è sbarcato a Milano Zachary Athekame (2004), terzino destro proveniente dallo Young Boys di cui si dice un gran bene specie dal punto di vista dell’esplosività fisica, ma anch’egli chiamato al “grande salto” verso i riflettori di San Siro che hanno abbagliato più di un giocatore.

Insomma, sembra quasi, per paradosso, che sia la difesa – il cuore del progetto tecnico allegriano – a presentare il maggior numero di incertezze e di scommesse. In attesa di capire se Igli Tare (una volta risolto l’enigma della punta) vorrà saltare su qualche occasione di fine mercato, magari un “capo-difesa” esperto, non possiamo che accordare la massima fiducia a mister Allegri, che dovrà trasformare un gruppo di atleti giovani e tendenzialmente un po’ irruenti in un pacchetto difensivo ostico e rognoso, pronto (con l’aiuto del centrocampo) a riconquistare la palla e a lanciare in avanti le nostre frecce. Un compito irrinunciabile se vogliamo pensare alla zona Champions’, l’obiettivo minimo della stagione, o, meglio ancora, alla seconda stella!".