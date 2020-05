23 maggio 1999: le immagini dell'incredibile scudetto vinto a Perugia

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha ricordato con un video il pomeriggio del 23 maggio 1999, quando il Milan superò il Perugia al Curi e conquistò il suo sedicesimo scudetto.

21 years ago today, Bierhoff, Guly and Abbiati shone as we claimed the title in Perugia! 🇮🇹



Guly, Bierhoff e... Abbiati: che emozioni quel pomeriggio a Perugia di 21 anni fa 🇮🇹



Sponsored by @skrill. Make your money move#SempreMilan pic.twitter.com/B3q2a9J2W8