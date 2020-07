9 luglio 2006, l'Italia è campione del mondo: il ricordo social del Milan

In una data storica per la nazionale italiana come quella del 9 luglio 2006, coincidente con la vittoria del quarto mondiale, i canali social rossoneri hanno voluto ricordare a loro modo questa impresa storica. Il Milan, in particolare, lo ha voluto fare celebrando i rossoneri protagonisti di quel mondiale.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">To celebrate Italy’s 2006 World Cup triumph let’s look at some of our World-Cup-Winning scorers <br> <br>Nel 14° anniversario dell’Italia Campione del Mondo, ecco una serie di gol di chi quella Coppa l’ha alzata al cielo <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/cwE8rcIl17">pic.twitter.com/cwE8rcIl17</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1281159136001110017?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>