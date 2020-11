Massimo Ambrosini oggi si è recato a Milanello per intervistare Zlatan Ibrahimovic per Sky Sport. La chiacchierata tra i due verrà trasmessa nei prossimi giorni. L'ex centrocampista, intervenuto su Instagram, ha espresso l'emozione per il ritorno al centro sportivo rossonero: "Tornare a casa e ritrovare lui...L’emozione della mia prima intervista . Grazie mille".