Bayern campione, Theo si complimenta con il fratello Lucas

Questa sera il Bayern Monaco, grazie all'1-0 sul campo del Werner Brema, ha vinto il trentesimo campionato della sua storia, l'ottavo di fila. Fra le fila dei bavaresi milita Lucas Hernandez, fratello di Theo prelevato in estate dall'Atletico Madrid per 80 milioni di euro. Il terzino rossonero si è voluto complimentare con suo fratello per la vittoria della Bundesliga: "Congratulazioni Lucas, meritatamente campioni di Germania!".