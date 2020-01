Begovic si presenta: "Felice di far parte di questo grande club, forza Milan"

Asmir Begovic, neo acquisto rossonero, ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni scatti del suo primo giorno al Milan. L'esperto portiere ha commentato così: "Molto felice di entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l'ora di allenarmi con i miei nuovi compagni ed aiutare il club ad ottenere successi. Forza Milan!".

Very happy to be joining this great club. I can’t wait to get started with my teammates and help this club be successful. Forza Milan! ️ @acmilan pic.twitter.com/hKKwkBzPQD