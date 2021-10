Brahim: "Sono isolato in casa, ma sto bene. Adesso tocca a me fare il tifo per la squadra"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso su Twitter dopo la comunicazione ufficiale della sua positività al coronavirus: "Sono isolato in casa dopo essere risultato positivo al coronavirus. Per fortuna sto bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso tocca a me fare il tifo per la squadra da qui per qualche giorno!".

Estoy aislado en mi casa después de haber dado positivo por coronavirus.



Afortunadamente me encuentro bien, gracias por vuestros mensajes. ¡Ahora me toca animar al equipo desde aquí durante unos días! ️ — Brahim (@Brahim) October 15, 2021