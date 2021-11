Calabria e la coreografia della Curva: "Non ci sono colori o bandiere per descrivere tutto questo. Grazie a tutti voi"

Anche Davide Calabria ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri ed in particolare la Curva Sud Milano per la bellissima coreografia di ieri in occasione del derby contro l'Inter: "Non ci sono colori o bandiere per descrivere tutto questo. Grazie a tutti voi".

Grazie a tutti voi 🫂 pic.twitter.com/SiAbrioDr7 — Davide Calabria (@davidecalabria2) November 8, 2021