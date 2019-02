Calhanoglu, regna il sereno anche in famiglia. Messaggio splendido alla moglie su Instagram

Regna il sereno per Hakan Calhanoglu anche dal punto di vista famigliare. Il centrocampista rossonero, intervenuto su Instagram, ha dedicato un bel messaggio di compleanno alla moglie: "Sei la donna più forte ed ispirante che abbia mai incontrato. Non vedo l'ora che tu possa essere la miglior mamma del mondo per la nostra piccola principessa. Ti amo così tanto, buon compleanno".