FIFA 21, Ibrahimovic sarà l'unico "skiller" rossonero

Con l'avvicinarsi dell'uscita di FIFA 21, videogame di EA Sports Premium Partner dei rossoneri, sono in molti i tifosi (ma anche gli stessi calciatori) a mostrare curiosità verso i valori e le statistiche dei giocatori nel prossimo gioco dello sviluppatore canadese. Tra i giocatori del Milan l'unico che avrà 5 stelle mosse abilità, necessarie per poter eseguire tutte le finte nel calcistico in uscita ad ottobre, sarà Zlatan Ibrahimovic, fra l'altro il secondo rossonero per overall più alto.