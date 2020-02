Fratelli Donnarumma, l'intervista doppia del Milan nel giorno del compleanno di Gigio

In una curiosa e divertente intervista doppia con i fratelli Donnarumma, il Milan ha voluto festeggiare il compleanno del portierone classe 99'. Tanti gli spunti e le domande divertenti.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Find out why Gigio would never celebrate his birthday on a plane 😁✈️<br><br>C'è un posto in cui <a href="https://twitter.com/gigiodonna1?ref_src=twsrc%5Etfw">@gigiodonna1</a> non festeggerebbe mai il suo compleanno... 😁✈<a href="https://twitter.com/hashtag/HBD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HBD</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/21ZojjJHcG">pic.twitter.com/21ZojjJHcG</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1232319340441219072?ref_src=twsrc%5Etfw">February 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>