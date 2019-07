Fusetti sul Mondiale: "E' stata un'esperienza indimenticabile"

Laura Fusetti, difensore del Milan e della Nazionale, è intervenuta su Instagram e ha raccontato le sue sensazioni post Mondiale: "È stata un'esperienza indimenticabile, resa ancor più unica perché condivisa con compagne di viaggio stupende, ma soprattutto perché tutti voi tifosi ci avete sostenuto come non mai, siete stata la nostra arma in più, la nostra vittoria. Felici di aver fatto innamorare così tante persone con la nostra passione!".