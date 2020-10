"Grazie mille a tutti per i messaggi. A presto! Forza Milan". Così Matteo Gabbia, difensore centrale del Diavolo, attraverso una storia postata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi che gli hanno augurato una buona guarigione dopo la notizia della sua positività al Coronavirus durante il ritiro con la Nazionale Under 21 in Islanda.