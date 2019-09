Gli auguri del Milan a Rebic: "Speriamo sia un compleanno da ricordare"

Ecco il messaggio postato dal Milan su Twitter nel giorno del compleanno di Rebic: "Tanti auguri ad Ante Rebic! Speriamo che sia un compleanno da ricordare".

Happy Birthday, Ante! Let’s hope today’s a great day for you and us! ️



Tanti auguri ad Ante Rebić! Speriamo che sia un compleanno da ricordare... ️#StrongerTogether #SempreMilan #MilanInter pic.twitter.com/akdsJ2AKmL