Golden Boy, il Milan si congratula con Donnarumma

Nella serata di ieri Gianluigi Donnarumma ha vinto il riconoscimento come "Miglior giocatore italiano Under 21" durante il Golden Boy, organizzato da Tuttosport. Il Milan si è voluto congratulare con il portiere rossonero per il premio con un post sui Twitter: "Siamo orgogliosi del nostro Gigio, che è stato votato come "Best Italian Player Under 21 al premio internazione Golden boy 2019".

We're proud of our @gigiodonna1, who has been selected as the Best Under-21 Italian Player at the Golden Boy 2019 awards! 🙌



Il nostro Gigio Donnarumma è stato votato come "Best Italian Player Under 21" al premio internazionale Golden Boy 2019 🥇 pic.twitter.com/lYMSwNVKfO