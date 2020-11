Ibra e Rebic, sorrisi in allenamento. Il Milan: "La sopravvivenza del più in forma"

Il Milan, intervenuto su Instagram, ha pubblicato una foto simpatica che ritrae i calciatori rossoneri impegnati con la sfera da esercitazione, in un allenamento atletico e di forza. In primo piano Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, posizionati alle estremità del globo. "La sopravvivenza del più in forma" ha scritto il club rossonero.