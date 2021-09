Ibra non vede l'ora di indossare di nuovo la maglia del MIlan, il ritorno in campo si avvicina: "D-Day"

Dopo quasi quattro mesi di stop Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. Lo svedese, che negli ultimi giorni si è allenato, e bene, in gruppo, scalpita per esserci già in Milan-Lazio di domani pomeriggio alle 18:00. Con un post su Instagram che lo ritrae mentre sta per indossare la maglia rossonera, Ibra vuole paragonare il suo ritorno in campo allo sbarco in Normandia: "D-Day". Un accostamento forse un po' azzardato, ma che rientra comunque nei canoni social a cui ci ha abituato lo svedese, solito ad uscite fuori dalle righe ma sempre tra il serio e il faceto.