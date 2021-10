Il Milan Club 'Franco Baresi' di Castronovo di Sicilia accoglie il capitano: "Emozioni uniche!"

Il Milan Club "Franco Baresi" di Castronovo di Sicilia ha accolto, con tutti gli onori possibili, lo storico capitano rossonero Franco Baresi, in questi giorni in giro per l'Italia per la presentazione del suo libro "Libero di sognare". Questo è il messaggio poi pubblicato sui social dai membri del club, emozionati per aver ospitato il grande numero 6 milanista: "Oggi giornata storica per il nostro Milan Club! Abbiamo incontrato, in occasione della presentazione del libro sulla sua carriera calcistica ad Agrigento, il mito vivente, capitano storico rossonero e campione a cui è intitolato il nostro club: Franco Baresi! Emozioni uniche!".