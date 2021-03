Il Milan contro il razzismo, il messaggio del Club per Adam Ounas

Nelle ultime ore c'è stato un nuovo, disdicevole episodio che ha visto il calciatore del Crotone Adam Ounas vittima di insulti razzisti sui social network. Il Milan, da sempre sensibile a questi temi e alla battaglia in questo campo, ha mandato su Twitter un messaggio di vicinanza e solidarietà al calciatore algerino: "Al fianco di Ounas contro ogni forma di discriminazione".

We stand by Adam Ounas. We stand against any form of discrimination.

Al fianco di Ounas contro ogni forma di discriminazione#WeRespAct https://t.co/ifMvlbVKs7