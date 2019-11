Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno al centro sportivo rossonero. La formazione milanista è tornata a lavorare in vista della grande sfida di domenica contro la Juventus.

Back to work at Milanello with Juventus in sight



Lavoro tecnico verso il big match di Torino #SempreMilan pic.twitter.com/rhUhltzurP