Il Milan ricorda Paolo Rossi: "Oggi ricordiamo Pablito, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il Milan ha ricordato l'ex Paolo Rossi nel giorno del suo compleanno. Queste le parole utilizzate: "Oggi ricordiamo Paolo Rossi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni: ci manchi, Pablito"

Today, we remember Paolo Rossi on what would have been his 65th birthday. Wherever you are, Paolo, we know you’re scoring goals. ❤️



