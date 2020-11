Il solito Zlatan sui social: lo svedese dà vita al busto rossonero di Milanello

Zlatan Ibrahimovic è esuberante sul campo di gioco tanto quanto lo è fuori. È uno dei tanti motivi per cui è amato e idolatrato dai tifosi di tutto il mondo. Se negli anni passati poteva dare l'idea di essere un po' troppo egocentrico, con il passare del tempo i media ed il grande pubblico hanno imparato ad apprezzare il lato ironico e divertente di Zlatan, che soprattutto in questa sua nuova esperienza in rossonero lo accompagna spesso nelle varie interviste post partita. Anche sui social lo svedese gioca molto con il suo personaggio; ad esempio questo pomeriggio Ibra ha postato una foto dell'enorme busto rossonero presente a Milanello con sopra uno sticker della sua inconfondibile faccia. Il risultato, come si può notare nella foto qui sotto, è piuttosto divertente.