"Intensità e ritmo a Milanello": le riprese dell'allenamento odierno del Milan

Oltre alle immagini dell'allenamento, i canali social del Milan hanno pubblicato un breve video riassuntivo degli esercizi svolti oggi dalla squadra rossonera. La squadra di Pioli ha continuato il lavoro fisico sul campo.

His story, his numbers: take a closer look at @gigiodonna1's career so far 🧤 Watch more on our Apphttps://t.co/k2zluita95



La storia, i numeri: sull'#ACMilan Official App ripercorriamo la carriera del nostro 9⃣9⃣

Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan pic.twitter.com/vdfspJ4JFD