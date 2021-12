Kjaer ringrazia: "Grato per il supporto e i messaggi"

Dopo la notizia del brutto infortunio e la conseguente operazione al ginocchio che lo terrà fuori fino a fine stagione, tutto il mondo del calcio, e quello rossonero in particolare, si è stretto intorno a Simon Kjaer. Migliaia e migliaia di messaggi dei tifosi per il forte centrale danese, e la doppia dedica dei compagni durante Milan-Salernitana: maglietta con su scritto "Forza Simon" nel riscaldamento ed esultanza con la maglia del numero 24 ben esposta dopo il gol di Saelemaekers. E ora arriva il ringraziamento del diretto interessato, che affida ai social il suo messaggio: "Grazie mille per tutto il supporto e i messaggi che ho ricevuto. Ora testa al duro lavoro che mi aspetta".