Andrea Conti, assente per infortunio dalla serata di Vila do Conte, ha assistito all'incredibile partita come tanti tifosi rossoneri, in piena tensione per il risultato. Il laterale destro ha ricondiviso una story della sua compagna, Martina Zanga, che lo ritrae disteso con il volto contro il divano, in preda all'ansia durante l'infinita lotteria dei rigori.