Leao straordinario contro la Roma: "New year new waves"

Uno spezzone di partita contro la Roma sensazionale per Rafael Leao, che ha trovato la sua prima rete nel 2022 proprio nella prima sfida giocata dal Milan contro i giallorossi. Il giovane portoghese, subentrato a Saelemaekers a gara in corso e autore del definitivo 3-1, ha celebrato il successo pubblicando sul proprio account Instagram delle foto della sfida a cui ha aggiunto: "New year new waves".