Mangiante: "Messias si prende sul campo la rivincita e la storia più bella"

Intervenuto con un tweet sul proprio profilo ufficiale, Angelo Mangiante ha commentato la rete di Messias all'Atletico. Queste le sue parole: A 30 anni esordio da sogno in Champions e rete decisiva per battere l'Atletico Madrid. Dopo essere stato deriso perché ex dilettante ed ex fattorino, Messias si prende sul campo la rivincita e la storia più bella. Tutto vero. Chapeau.

A 30 anni esordio da sogno in Champions e rete decisiva per battere l'Atletico Madrid.

Dopo essere stato deriso perché ex dilettante ed ex fattorino, #Messias si prende sul campo la rivincita e la storia più bella. Tutto vero. Chapeau. @SkySport#AtleticoMilan — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 24, 2021