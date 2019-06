Mangiante sul ritorno al Milan di Boban: "I rossoneri hanno preso un fuoriclasse"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha commentato così su Twitter il ritorno al Milan di Zvone Boban: "Il Milan ha preso un fuoriclasse. Lo era in campo. Lo è come dirigente. La presenza di Boban è un arricchimento per tutto il calcio. Bentornato!!!".

Il #Milan ha preso un fuoriclasse. Lo era in campo. Lo è come dirigente.

La presenza di #Boban è un arricchimento per tutto il calcio. Bentornato!!! @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 14 giugno 2019