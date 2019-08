Milan, Duarte saluta il Flamengo: "Cinque anni fantastici nel club più grande del Brasile"

Il nuovo difensore del Milan, Leo Duarte ha ringraziato così il Flamengo: "Vorrei ringraziare il Flamengo per questi fantastici cinque anni. Il Flamengo mi ha allenato sia come giocatore che come persona. Sono arrivato come bambino, un ragazzo pieno di sogno, ora sono uomo e ho avuto l'onore di vestire la maglia della più grande squadra del Brasile e giocare oltre cento partite da professionista. Ringrazio tanto tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo: il tifo, la dirigenza, lo staff e i giocatori. Niente sarebbe stato possibile se non ci fosse stati voi. Grazie Flamengo!"