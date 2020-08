Milan Femminile, Dowie festeggia la tripletta in amichevole contro l'Ajax

Nella giornata odierna il Milan Femminile ha giocato allo Sportpark De Toekomst di Amsterdam, a porte chiuse a causa delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, una prestigiosa amichevole internazionale contro l'Ajax, vinta per 5-0. Protagonista della giornata è Natasha Dowie, autrice di una tripletta. La nuova arrivata ha commentato così la vittoria su Instagram: "Che inizi la stagione! 5-0 contro l'Ajax in amichevole e la mia prima tripletta per il Milan!".