Milan Femminile, il saluto di Alessia Piazza: "È stato incredibile vestire questa maglia"

Alessia Piazza, portiere del Milan Femminile, non farà parte della rosa rossonera di mister Ganz per la prossima stagione. Ecco il suo saluto su Instagram: "Ed eccomi qua, dopo due stagioni è giunto il momento di salutarci! È stato incredibile vestire la tua maglia e vincere insieme a te ogni battaglia... Avrei voluto viverti di più in prima persona e mostrarti le mie qualità. Tanto sacrificio e sudore durante ogni allenamento ci ha permesso di renderti onore sul campo. Mi hai fatto crescere come calciatrice e come persona, consapevole di cosa vuol dire essere una professionista al giorno d’oggi.. Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che hanno creduto in me, alle mie compagne e ai tifosi che non hanno mai mancato di farmi sentire il loro affetto. Forse un giorno ci riincontreremo e sarà ancora piu bello.. Ciao Milan".