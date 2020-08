Milan Femminile, Rizza: "Dopo 10 mesi di sofferenze posso dirlo: sono tornata"

Ad ottobre il brutto infortunio al ginocchio, oggi il ritorno in campo in occasione dell'amichevole fra Milan Femminile ed Ajax. Federica Rizza, difensore, ha espresso così su Instagram tutta la sua gioia: "Sono passati 10 mesi dall'ultima volta che ho messo piede in quel rettangolo verde. 10 mesi di sofferenze, di fatiche ma anche di gioie e di soddisfazioni; finalmente il momento che stavo aspettando è arrivato: 10 mesi dopo sono potuta tornare a giocare, per davvero. Ora posso dirlo: sono tornata. Un grazie a chi mi ha sostenuta sempre e mi ha dato la forza per continuare a lottare!".